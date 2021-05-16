Погода в Иркутске: 16 мая в городе слабый дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 мая: горожан ждет переменная облачность и слабый дождь. Предупреждают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в областном центре воздух прогреется до +17…+19, - отмечают синоптики. – Ветер дует юго-восточный, скорость воздушных масс достигает 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья достигает 721 миллиметра ртутного столба, что для данного времени года в Иркутске – норма.

Прогноз погоды в Иркутской области 16 мая не такой благоприятный. В северных районах сегодня сохраняется ветер с запада и северо-запада со скоростью до 20 м/с, в остальных территориях порывы ветра могут достигать 14 м/с. Местами в Приангарье дожди, а кое-где пройдут и грозы. Столбики уличных термометров в регионе покажут +11..+16, если облаков на небе будет мало, температурные показатели могут подняться до +21. В северных районах 16 мая до +13.

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