Навигация на Байкале и водохранилищах Иркутской области открыта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Навигация открыта на водохранилищах Приангарья и озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Навигационный сезон в нашем регионе открыт на всех водных объектах, - отмечают спасатели. - Безопасность людей на них обеспечивают 119 государственных инспекторов по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области, 41 патрульное судно.

Специалисты также напоминают, что судоводители должны иметь специальное удостоверение, а судно должно быть исправно – это обязательно, так же как и наличие спасательных жилетов на каждом находящемся на борту.

На воду также можно спускать борта только после того, как акватория водоема полностью очистится ото льда. Также не забывайте, что движение по воде на маломерных судах в тумане, когда видимость менее километра – недопустимо. Исключение только для тех плавсредств, где есть радиолокационное оборудование.