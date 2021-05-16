118 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 16 мая достигло 68 275. За последние сутки в это число попали 118 человек, накануне получивших положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье.

- За тот же промежуток времени выздоровели 120 боровшихся с инфекцией, - говорят специалисты. – Всего вылечить за время пандемии удалось 66 267 гостей и жителей региона.

Сейчас в ковидных госпиталях находятся 1156 пациентов. Увы, летальные исходы в Иркутской области продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще восьми человек. Всего COVID-19 унес жизни уже 2474 сибиряков, еще 275 с таким же диагнозом скончались от иных болезней.

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