Прямой рейс в Сеул запустят из Иркутска с 25 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прямой рейс в город Сеул Южной Кореи из Иркутска запустят с 25 мая. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

- Было принято решение об увеличении количества регулярных рейсов с Южной Кореей, - отмечает пресс-служба Правительства России. - Три раза в неделю самолеты будут отправляться в Сеул из Владивостока, по 1 разу в неделю из Новосибирска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Иркутска.

На заседании также сообщили, что количество рейсов также увеличится в Финляндию и Японию. И с 25 мая этого года Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами – Исландия, Мальта, Мексика, Португалия. Самолеты будут осуществлять вылет из Москвы.

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