1422 жителя Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже 1422 человека в Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона активности этих кровососущих, который начинается в нашем регионе обычно в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

- Клещи кусали людей в черте города Иркутска – это микрорайоны Зеленый, Лесной, Университетский, Юбилейный, предместье Радищево, острова Юность и Конный, а также в Иркутском, Шелеховском, Братском, Усольском, Слюдянском, Заларинском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах, - отмечают специалисты.

На исследование в лабораторию «доехали» только 853 паразита. Многие из укушенных «утилизировали» клещей сами, чего делать нельзя. Если специалистам привезти кровососущего на исследование в живом состоянии, выяснить, заражена ли какими-то инфекциями «букашка» получится быстрее.

- Так среди этих 853 клещей переносчиками энцефалита были 6 штук, 175 – боррелиоза, еще 47 могли заразить другими клещевыми инфекциями, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что надежной защитой от инфекций является вакцинация. Поставить прививку от клещевого энцефалита можно в течение всего года, но окончить курс вакцинации нужно за 2 недели до выхода в очаг инфекции.

Центры профилактики клещевых инфекций

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445).

Расписание приема граждан:

- c 01 мая по 15 июня: с 8:00 до 21:00, без выходных

- с 16 июня по 15 июля: с 8:00 до 18:00, без выходных

- с 16 июля по 15 августа: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье

- с 16 августа по 19 апреля: с 8:00 до 16:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51). Проводится исследование клеща методом ПЦР на 4 инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз).

Режим работы: понедельник - пятница. Приём проб проходит до 11.00 ч., при поступлении пробы с 11.00 до 16.00 часов результат выдаётся на следующий день.

в Ангарске:

МАНО «Лечебно-диагностический центр» (г. Ангарск, 6А микрорайон, д. 12, центральный вход, 2 этаж, каб. № 211, тел. 8(39-55) 518-626 (регистратура), 8(39-55) 952-947, сот. 8-908-6-553-089).

Режим работы:

с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. - с 07.30 до 22.00,

с 01.07.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.00, воскресенье с 9.00 до 13.00,

с 01.08.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39-543) 6-78-78, сот. 8-904-125-26-99)

Режим работы:

Понедельник-четверг: с 08.00 до 18.00

Пятница: с 08.00 до 17.00

Суббота: с 08.00 до 15.00

Воскресенье: с 08.00 до 14.00.

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г. Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(39-53) 216-004).

Режим работы: с 8.00 до 16.00.

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39-535) 7-77-07, 7-07-07).

Режим работы: с 8.00 до 18.00 в рабочие дни без перерыва на обед.