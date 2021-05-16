Скрывшегося с места ДТП в Иркутске 9 мая водителя разыскали в Жигаловском районе

Скрывшегося с места ДТП в Иркутске 9 мая разыскали полицейские в Жигаловском районе Фото: Ольга Крыльцова

В Жигаловском районе полицейские задержали водителя скрывшегося с места ДТП, совершенного в Иркутске 9 мая. Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

Авария эта произошла в вечернее время на улице Академическая. Водитель ВАЗ 2115 «догнал» ехавший впереди него внедорожник Митсубиси Паджеро.

- После аварии, водитель отечественного седана, испугавшись последствий содеянного, уехал, - рассказывают в полиции. – Инспекторы составили ориентировку на скрывшегося с места ДТП мужчину. Автолюбителя удалось разыскать спустя несколько дней.

Им оказался 27-летний мужчина из Томска, который приехал в областной центр к родственникам. За оставление места ДТП томича лишили права управлять транспортом на один год.

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