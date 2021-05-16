МЧС предупреждает о ливнях в Иркутской области 17 мая Фото: Архив "КП"

В Иркутской области 17 мая ночью и утром ожидаются ливневые дожди. Об этом предупреждает сибиряков Министерство чрезвычайных ситуация Приангарья.

- Ливни пройдут местами в Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Усть-Удинском, - сообщают спасатели.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья – там создались условия для схода снежных лавин. В целом по области также сохраняется высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Завтра в областном центре, по данным Иркутского Гидрометцентра, кратковременный дождь, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днем столбики уличного термометра покажут +13…+15.

Читайте также:

Синоптики разочаровали прогнозом погоды на ближайшую неделю в Иркутске. Похоже, что ответ на вопрос, когда же наконец наступит "почти лето", никого не обрадует (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08