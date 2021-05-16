60-тысячный ребенок родился в Иркутском перинатальном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 мая в 02:05 в Иркутском перинатальном центре на свет появился 60-тысячный ребенок. Об этом сообщили сотрудники роддома на официальном сайте медицинского учреждения.

- Как мы этого ждали, к счетчику бегали, циферки снимали, - пишут специалисты. - И вот, темной ночью, в канун значимого события во всем мире – Международного дня семьи – в стенах Иркутского городского перинатального центра родился 60 000 малыш!

Мальчик весом 3 840 граммов и ростом 53 сантиметра родился у жительницы Иркутска. И новорожденный и мама чувствуют себя хорошо. Дома их возвращения ждут папа и старший брат.

- Будьте счастливы и приходите к нам за дочкой! – советуют сотрудники городского перинатального центра семье.

Кстати, с того времени в иркутском роддоме родился еще 21 ребенок. Всего получается 60 021 малыш – из них 30 740 мальчиков и 29 281 девочка (данные на вечер 16 мая – прим.авт).

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