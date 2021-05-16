Мужчина, никогда не получавший паспорт, едва не спалил поселок в Иркутской области

Мужчина, никогда не получавший паспорта, едва не спалил поселок в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

300 квадратных метров горевшей сухой растительности накануне пришлось тушить пожарным Иркутской области в Нижнеудинском районе. В поселке Ук разгорелся огонь, который из-за порывов ветра быстро распространялся в сторону жилых домов и леса. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приангарью.

- Во время дознания удалось установить виновника, им оказался мужчина 1989 года рождения, который никогда не получал паспорт, - отмечают спасатели. – Сейчас с этим разбираются сотрудники МВД региона.

Мужчина просто поджег сухостой и наблюдал со стороны. Позже он пояснил, что хотел сжечь траву, чтобы посадить там картошку.

- В результате действий мужчины едва не сгорел поселок, - говорят в МЧС Иркутской области. - Лишь благодаря бдительности соседей, которые сообщили о происходящем в пожарную охрану, жилые дома и постройки не пострадали.

Как отмечают сотрудники регионального Министерства чрезвычайных ситуаций, виновника даже привлечь к ответственности сейчас нельзя из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

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