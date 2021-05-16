Пьяная школьница за рулем мотоцикла попала в ДТП в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьница в деревне Корсук Эхирит-Булагатского района накануне попала в ДТП. Она села за руль мотоцикла впервые в жизни да притом еще в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ОГИБДД МО МВД России «Эхирит-Булагатский».

- Управляя мотоциклом «Ирбис» 17-летняя местная жительница допустила его опрокидывание, - рассказывают полицейские.

С различными травмами девушку увезли в больницу. Усугубило положение еще и то, что школьница не надела мотошлем. Как выяснили инспекторы, мотоцикл покататься она взяла у знакомых.

Родителей автомобилистки без водительского удостоверения привлекли к административной ответственности за ненадлежащий контроль над ее поведением. Также решается вопрос о постановки нарушительницы на профилактический учет.

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