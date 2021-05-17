Погода в Иркутске: 17 мая в городе до +11 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 мая весь день будет с переменной облачностью. Дождь, начавшийся в ночь на 17 мая, днем должен прекратиться. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Ветер в областном центре дует северный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем воздух в городе прогреется до +9….+11.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске нормальное – составляет 718 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в регионе, то по области также переменная облачность, местами небольшие дожди. Порывы ветра могут достигать 14 м/с, в северных районах до 13 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +10…+15, но если небо затянут облака, будет всего +1…+6.