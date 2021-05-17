Пробки в 7 баллов образовались в Иркутске 17 мая утром. Фото: Яндекс

Пробки в Иркутске 17 мая утром оцениваются Яндексом в 7 баллов. Заторы отмечены на улице Олега Кошевого от остановки Узловая, на подъезде к Иркутному мосту – от станции «Военный городок». На улице Маяковского, Гоголя, Профсоюзной и в Спортивном переулке также проблемы с движением автотранспорта.

- Пробки в Иркутске 7 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

Есть заторы и на подъезде к Академическому мосту со сторону улицы Старо-Кузьмихинская. Есть пробки на улице Лермонтова, Декабрьских Событий, Баррикад, Рабочего Штаба.

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