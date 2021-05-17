Особый противопожарный режим будет действовать во всей Иркутской области с 17 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 17 мая особый противопожарный режим действует на территории всей Иркутской области. Это связано с неблагоприятными метеорологическими прогнозами. Возможно появление угрозы населенным пунктам. Ранее, с первого мая режим действовал в южных, центральных и западных районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Таким образом, на период действия особого противопожарного режима на всей территории региона устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, обязательные к исполнению. В частности, запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, проведением международных спортивных соревнований и других, - сообщили в ведомстве.

Под особым запретом разведение костров, пал травы, сжигание мусора, приготовления пищи на углях, в том числе с использованием специальных устройств.

Исключение составляют случаи, если приготовление блюда на углях или открытом огне происходит в здании или помещении, а также в специальных зонах для приготовления и приема пищи.

Для проведения профилактических рейдов будет задействовано 539 патрульных групп в составе более 1 тысячи сотрудников различных ведомств. Специалисты будут выявлять нарушителей требований пожарной безопасности и контролировать возгорания сухой травы.

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