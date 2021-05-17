Татьяна Афанасьева может стать детским омбудсменом в Иркутской области

Комитет по госстроительству одобрил кандидатуру Татьяны Афанасьевой для назначения Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

Окончательное решение по кандидатуре Татьяны Афанасьевой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области примут на сессии Законодательного Собрания 19 мая. Ее кандидатуру для назначения одобрил комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении областного парламента.

Татьяна Афанасьева имеет большой опыт работы в ведомстве, с 2012 года и по настоящее время является руководителем аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. Ранее занимала разные должности в министерстве социального развития, опеки и попечительства. Сама Татьяна Афанасьева говорит, что хорошо знакома с задачами и кругом обязанностей Уполномоченного. Основными задачами считает восстановление нарушенных прав детей, правовое просвещение граждан.

Ранее детским омбудсменом была Светлана Семенова, сейчас она занимает должность Уполномоченного по правам человека в регионе.