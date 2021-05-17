Законы по питанию школьников в Приангарье и соцвыплатам рассмотрят на сессии ЗС 19 мая

Законы, касающиеся питания школьников в Приангарье и соцвыплат, рассмотрят на сессии ЗС 19 мая

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 мая депутаты рассмотрят соцально важные законопроекты. Так, среди них закон «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области». Он является комплексным и регулирует все раннее принятые решения, касающиеся, например, обеспечением бесплатным питанием в школах детей-льготников – инвалидов, многодетных, с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

Всего в повестку сессии включено 29 вопросов.

Парламентарии также рассмотрят законопроекты, направленные на соблюдение принципа социальной справедливости, повышение адресности при получении мер соцподдержки. В частности, предлагается определять размер соцвыплат с учетом прожиточного минимума для северян, который в 2021 году превышает средний по области на 21%.

Депутаты также рассмотрят проект постановления о назначении Татьяны Афанасьевой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

А в рамках депутатского часа в областном парламенте обсудят строительство и реконструкцию региональных аэропортов и расширении маршрутной сети субсидируемых пассажирских авиаперевозок в Иркутской области. Правительственный час будет посвящен проблемам развития профессионального образования.