Холодную воду отключат в части Иркутска с 20 по 22 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Холодное водоснабжение отключат в части Иркутска с 22.00 20 мая до 08.00 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Администрации областного центра.

- Для производства планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации холодной воды не будет в границах улиц Красноярской, Советской, Байкальской, Подгорной, Тимирязева, 3-го Июля, Кожова и далее по правому берегу Ангары до реки Ушаковки, по левому берегу Ушаковки до улицы Красноярской, - рассказали в ведомстве.

Жителям рекомендуют заранее обеспечить себя холодной водой на время отключения водоснабжения.

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