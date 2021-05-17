Годовалая девочка утонула в ванне в Забайкалье Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагедия в одной из семей из Читы произошла 15 мая. Вечером, 33 летний мужчина и его 27-летняя жена, воспитывающие двух дочерей 2,5 и 1,5 лет, ушли в магазин, оставив детей без присмотра. Вернувшись через полчаса домой, они нашли младшую дочь в ванне с водой. Родители вызвали скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

- Причиной трагедии стала преступная небрежность родителей, которые знали о неспособности маленьких дочерей самостоятельно позаботиться о своей безопасности, - сообщили в ведомстве. – Несмотря на это, они все равно оставили детей без присмотра.

Добавим, что по факту гибели девочки, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Все подробности случившегося, выясняются.

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