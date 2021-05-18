Погода в Иркутске: 18 мая в городе слабый дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 мая обещает горожанам небольшой дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе дует ветер западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - отмечают синоптики. – Днем воздух в Иркутске прогреется до +14…+16.

По данным Яндекса, в столице Приангарья сегодня атмосферное давление составляет 719 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе является нормой.

Что касается прогноза погоды в Иркутской области 18 мая – ожидаются небольшие дожди, кратковременными они будут в Нижнеудинском районе и горах Хамар-Дабана.

Ветер в регионе дует с северо-запада, юго-запада временами с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут сегодня +11…+16, если небо затянет облаками выше +6 метеорологи не прогнозируют.

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