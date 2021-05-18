50-летний пассажир иномарки погиб в ДТП на трассе Сибирь в Иркутской области

Трое пострадавших госпитализированы. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня, 18 мая, в районе деревни Малиновка в Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. В столкновении двух иномарок «Toyota Carina» и «Toyota Gaia» погиб 50-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина сидел в автомобиле «Карина», - отмечают полицейские. – Также есть пострадавшие – их трое, в их числе и двухлетний ребенок. Все они госпитализированы ы больницу.

Авария зарегистрирована на 1729 километре трассы «Сибирь». На месте работают полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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