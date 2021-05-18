Водитель сбил школьницу на «зебре» и скрылся с места ДТП в Иркутской области. Фото: ОМВД России "Усольский"

Полиция города Усолья-Сибирского в Иркутской области призывает откликнуться очевидцев наезда на 10-летнюю школьницу на улице Шевченко, в районе дома №13Б. Об этом сообщает МО МВД России "Усольский".

- Наезд на ребенка был совершен неустановленным водителем на иномарке белого цвета, - сообщают подробности ДТП полицейские. – Это произошло утром 17 мая примерно в 07.45.

Девочка переходила по нерегулируемому пешеходному переходу улицу Ватутина. Стоит отметить, что поиски самого нарушителя также ведутся. Однако, для него же будет лучше, если он явиться в дежурную часть добровольно.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если вы были свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия:

Усольский отдел ГИБДД находится по адресу:

ул. Менделеева, 45. Телефон 8(39543) 6-78-08.