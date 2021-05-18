Больше 10 автомобилистов-нарушителей выявили с помощью квадрокоптера в Иркутске и районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше 10 автомобилистов, выехавших на встречную полосу, пересекая при этом сплошную линию, выявили инспекторы ДПС всего лишь за несколько часов работы с применением квадрокоптера. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Пойти на такие меры – наблюдение с воздуха, сотрудников ГИБДД заставили сами водители. За 4 месяца из-за выезда на встречную полосу в Иркутске и районе произошло 25 ДТП.

- В них погибли 5 человек, еще 40 получили различные травмы, - отмечают полицейские.

Это был экспериментальный рейд, насколько частыми станут такие мероприятия, не сообщается. Известно, что за время оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса» были выявлены больше 10 нарушителей.

Один из них даже пытался скрыться от инспекторов, но в ходе погони был задержан. Оказалось, что у 21-летнее жителя поселка Урик нет водительского удостоверения. Полицейские из-за его действий составили 7 протоколов о нарушениях.

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