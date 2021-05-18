Филармония Иркутска закроет концертный сезон 21 мая. Фото: Ивана ЩЕРБАКОВА с официального сайта Иркутской областной филармонии

Иркутская областная филармония 21 мая закроет концертный сезон выступлением Губернаторского симфонического оркестра и камерного хора.

- В этот вечер будут звучать прекрасные образцы классического музыкального искусства, произведения, пронизанные силой и стойкостью, радостью и ликованием, возвышенной и сдержанной лирикой, - рассказывают в филармонии. - В программе два произведения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена - Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано C-dur op. 56, известный также как Тройной концерт, и Симфония №9 ре-минор для солистов, хора и оркестра.

Солировать на закрытии сезона обещают скрипач Андрей Шевченко, виолончелист Константин Зуев, за фортепиано - Андрей Щагин. Петь в этот вечер будут обладательницы сопрано Мария Князева и Екатерина Переверзева из Иркутска, а также тенор из Санкт-Петербурга Савва Хвастаев и баритон из Сербии Желько Андрич.

ГДЕ И КОГДА

Иркутская областная филармония, ул. Дзержинского, 2

21 мая, 18.30

Цена билета: 350-500 руб.