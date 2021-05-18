Житель Иркутска до смерти избил мужчину, оскорблявшего его любимую

Житель Иркутска избил до смерти мужчину, оскорблявшего его любимую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске вынесен приговор мужчине, насмерть избившему своего оппонента. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

- В суде установлено, что подсудимый виновен, его действия попадают под часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - отмечают специалисты. – Во время ссоры, будучи в нетрезвом состоянии, он нанес мужчине множественные удары фонарем-шокером , а также руками и ногами в голову, груд, живот. От травм потерпевший скончался.

Свою вину иркутянин признал полностью, а также пояснил, что сделал это, заступаясь за любимую женщину, так как скончавшийся оскорблял ее.

По итогу слушаний подсудимого приговорили к 6 годам в исправительной колонии строго режима.

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