На 7 лет отправится в колонию водитель автобуса, который насмерть сбил пенсионерку в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском приговор суда услышал 60-летний водитель автобуса, который в октябре 2019 года насмерть сбил пенсионерку. Все произошло в районе остановки стадиона Химик. Сбив 73-летнюю женщину, он не остановился и продолжил движение. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Суд признал водителя виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения», - отметили в ведомстве.

Виновник ДТП отправлен за решетку на 7 лет. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме этого, его лишили водительских прав на два года.

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