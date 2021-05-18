Известный советский фильм «Вдовы» покажут в Доме кино Иркутска Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В кинотеатре «Дом кино» в пятницу, 21 мая, будут показывать советский художественный фильм, основанный на реальных событиях «Вдовы». Эту картину лауреат Государственной премии СССР Сергей Микаэлян в 1976 году.

Но к прокату ее не допустили, на экраны лента вышла только спустя два года, когда его показали Леониду Брежневу. Говорят, фильм произвел на него такое сильное впечатление, что в одном из своих докладов Леонид Ильич сказал, что нужно больше проявлять заботы о вдовах и как следствие им увеличили пенсии.

- «Вдовы» рассказывают о двух вдовах-солдатках Александре Матвеевне и Елизавете Егоровне, которые стали жить вместе в одном доме, - говорят в Иркутском областном кинофонде. - Сблизили их не только несчастье и одиночество, но и общая забота — могила двух неизвестных бойцов, за которой присматривают они более 30 лет с войны.

Где и когда

Дом кино, ул. Мухиной, 2а

23 мая, 14.00

Вход свободный