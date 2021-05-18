в Иркутске скрывшегося с места ДТП водителя «БМВ Х6» лишат прав на год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти месяц назад в интернет-пабликах Иркутска появились кадры с видеорегистратора одной из местных жительниц. 22 апреля водитель «БМВ Х6», двигаясь по улице Байкальской, въехал в боковое крыло, попутно ехавшего «Ситроен С-Crosser», от чего иномарку отбросило на металлическое ограждение. В это время виновник аварии поспешил скрыться. Полиции удалось установить его личность и задержать. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

- После изучения полученных первичных данных, дорожные полицейские приступили к розыску нарушителя. Спустя некоторое время автоинспекторы установили водителя, находящегося за рулём во время опасного маневра и привлекли его к административной ответственности. За оставление места ДТП, суд назначил 47- летнему иркутянину наказание в виде лишения права управления автомобилем сроком на 1 год, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники иркутского ГИБДД напоминают, что оставить место ДТП возможно только, если в результате аварии нет пострадавших. В таком случае водители обязаны прибыть на ближайший пост ДПС, чтобы оформить происшествие. В других случаях оставлять место ДТП недопустимо.

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