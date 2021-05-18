Туристов попросили не приближаться к ходульным деревьям на Байкале. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Из-за того, что мощные байкальские ветра выдувают почву из-под корней деревьев, кажется, что у них вырастают "ноги", и те стремятся уйти со старого места в поисках лучшего. Корни этих исполинов живы, но очень ослаблены. Именно поэтому туристов, отдыхающих в бухте Песчаная или идущих по Большой Байкальской тропе, настоятельно просят не приближаться к ходульным деревьям вплотную, чтобы избежать травм. Об этом "Заповедное Прибайкалье" рассказало в своих соцсетях.

- Когда-то здесь рос настоящий гигант: сосна с именем «Олень». Его корни поднимались над землёй на высоту двух с половиной метров, под ними, как под куполом, могли уместиться 6 человек. Туристы считали обязательным залезть внутрь или постоять сверху, сделать фотографию. Однажды дерево не выдержало такого внимания и рухнуло. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал, - вспоминают сотрудники национального парка.

Предупреждать гостей о возможной опасности будут сотрудники "Заповедного Прибайкалья". Также на территории Прибайкальского парка появятся тематические стенды и вывески.

Специалисты напоминают, что ходульные деревья - это настоящие памятники природы. Туристов просят не пытаться залезть или облокотиться на их стволы и корни ради эффектных фото. Любое движение может заставить сместиться нестабильный грунт и ускорить процесс выветривания почвы, либо вовсе сломать уникальное дерево.