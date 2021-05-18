Машиниста-наркомана уволили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская транспортная прокуратура потребовала уволить машиниста электровоза, который работал, имея при этом судимость за незаконное хранение наркотиков. Это нарушает закон о требованиях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Установлено, что машинист электровоза в феврале 2021 года приговором суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере), - сообщили в ведомстве.

По закону, лиц, имеющих судимость за потребление наркотических и психотропных средств, допускать к работе, связанной с движением поездов, запрещено. Кроме того, работодатель имеет полное право уволить такого сотрудника в период назначения и исполнения наказания. Однако, руководитель организации, где работал машинист, прекращать трудовые отношения с ранее судимым подчиненным не стал.

Прокурор внес предупреждение начальнику депо об устранении нарушений законодательства, после чего машинист был уволен.

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