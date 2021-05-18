Делегация из Иркутской области примет участие в Петербургском экономическом форуме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге состоится крупное событие в сфере бизнеса и экономики - XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в нем примет и делегация из Иркутской области.

Деловая программа уже известна - посмотреть ее можно на официальном сайте Форума. Основная тема нынче - «Снова вместе. Экономика новой реальности». По традиции, мероприятие станет ведущей мировой площадкой, где будут обсуждаться вопросы глобальной и российской экономики, социальной тематики и развития технологий.

В рамках Форума пройдет выставка, в которой Иркутская область поучаствует вместе с остальными сибирскими регионами под общим брендом "Большая Сибирь". На едином стенде будут представлены проекты, которые дают импульс развития не только местной, но и федеральной экономике.

Напомним, Петербургский экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го - под патронатом и при участии президента России.

В этом году мероприятие состоится с учетом строгих мер безопасности для предупреждения распространения коронавируса.