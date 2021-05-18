В Зиме бухгалтер перечислила 135 тысяч рублей 15 должников на чужие счета из-за невнимательности Фото: Александр ГЛУЗ

В Зиме бухгалтер заплатит штраф за свою невнимательность. Женщина, работающая в одном из жилищно-коммунальных предприятий города, перечислила деньги, которые были выплачены сотрудниками организации в счет погашения кредитов, долгов по алиментам и штрафам ГИБДД, по неправильным реквизитам. При этом, средства списывались со счета заработной платы в размере 50%. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- В ходе проверки жилищно-коммунального предприятия судебными приставами выявлено 15 платежных поручений на сумму около 135 тыс. рублей, денежные средства по которым ушли на банковский счет, не относящийся ни к депозитному счету отделения судебных приставов, ни к расчетным счетам взыскателей. Бухгалтер сослался на большую служебную нагрузку и свою невнимательность, - сообщили в ведомстве.

Из-за ошибки бухгалтера люди не смогли своевременно оплатить задолженности.

Женщину привлекли к административной ответственности. Ей необходимо в течение 60 выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.