Барсучонок, которому требовалась помощь, пропал по пути в Иркутск. Фото: Иркутская зоогалерея

Вечером 17 мая в иркутскую зоогалерею позвонил мужчина, который нашел слепого барсучонка в районе Усолья-Сибирского. Он отправил детеныша в областной центр на попутке, которую нашел в местном интернет-паблике, но отзывчивые добровольцы так и не довезли животное до конечного пункта. За рулем была девушка, она выехала в Иркутск примерно в 19:00. В последний раз с ней связывались в 21.15 в районе Мегета. Сотрудники зоогалереи предполагают, что барсучонка могли украсть. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Оказывается, так бывает. За более чем 30-летний стаж нашей работы с кризисными животными, такое случается впервые. Чтобы волонтер сам вызвался помочь и оказался вором... Другие варианты на ум не приходят, в любой ситуации можно было с нами связаться. Мы на связи круглосуточно, а здесь еще и долго ждали. Ладно бы какой породистый щенок или котенок, ну, или дорогущий экзот... Это хотя бы можно было попытаться объяснить и понять. Но барсук... Тем более дикий. Это же куча проблем", — рассказали сотрудники зоогалереи.

К слову, специалисты зоопарка уже выхаживают сову и косулю, которым также требовалась помощь. Их лечением занимаются ветеринары.