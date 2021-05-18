В Иркутской области оштрафуют разместившего оскорбительную надпись на своей машине водителя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братском районе прокуратура провела проверку в отношении мужчины, который разместил на кузове своей машины оскорбительную надпись. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что в марте 2021 года местный житель разместил на кузове своего автомобиля оскорбительную надпись в адрес гражданина, с которым у него сложились конфликтные отношения, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Оскорбление". Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа - 3 тысячи рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

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