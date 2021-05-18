4,5 года исправительной колонии назначили экс-начальнику Усть-Удинского лесничества Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывшего руководителя территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что летом 2013 года работниками территориального отдела агентства лесного хозяйства по Усть-Удинскому лесничеству была проведена проверка санитарного и лесопатологического состояния лесных участков, по результатам которой комиссия пришла к выводу о том, что лесные насаждения здоровы и не подлежат рубке. О данных выводах было доложено обвиняемому, - сообщили в ведомстве.

После получения заключения экс-руководитель потребовал от подчиненных подписать акты, где указано, что лесные насаждения поражены болезнями и опасными вредителями и нуждаются в сплошной рубке на площади 120 гектаров. После того, как члены комиссии отказались выполнить требование, обвиняемый незаконно включил в список специалистов сотрудников, которые подписали все необходимые документы. Позже он самостоятельно утвердил акты своими подписью и печатью и отправил пакет документов в Агентство лесного хозяйства Иркутской области.

Осенью 2013 года было срублено 83 гектара леса. Ущерб, нанесенный лесному фонду России, составляет 13 миллионов рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима .

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