Разбойное нападение на предполагаемых наркоторговцев раскрыли в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция задержала девять подозреваемых в разбойном нападении в Хомутово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как установили сотрудники полиции, в апреле молодые люди совершили разбойное нападение на мужчину и женщину, которые, по их мнению, занимались распространением наркотических средств. Для совершения противоправного деяния они в дневное время проникли в дом, расположенный в поселке Хомутово, напали на хозяев дома, применив газовый балончик. Злоумышленники похитили денежные средства в размере 36 тысяч рублей и строительный инвентарь, после чего скрылись с места происшествия, - сообщили в ведомстве.

Сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны все подозреваемые. Ими оказались местные жители от 20 до 26 лет. Доказать их причастность удалось с помощью вещественных доказательств.

Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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