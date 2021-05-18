Щуки на 78 тысяч рублей выловили рыбаки в Прибайкальском парке. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

17 мая в Прибайкальском парке в ходе планового рейда полиция совместно с сотрудниками "Заповедного Прибайкалья" обнаружила двух жителей поселка Еланцы, которые рыбачили с помощью сетей на реке Анга. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Один из рыбаков снимал снасти в заливе, второй ждал его на берегу. Оперативники напомнили незадачливым рыболовам, что во время нереста (который продлится до 25 июня) рыбалка запрещена на всех водоёмах региона, а на особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка – вовсе, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции изъяли у нарушителей улов, лодку, сети. Предварительный ущерб, нанесённый фауне нацпарка, оценен специалистами почти в 78 тысяч рублей. Горе-рыболовам грозит уголовная ответственность в рамках статьи "Незаконный вылов".

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