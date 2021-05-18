Пьяного мотоциклиста без прав задержали в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 39 километре Голоустненского тракта, внимание сотрудников ДПС привлек водитель мотоцикла без защитной экипировки. Позже выяснилось, что от 41-летнего мужчины сильно пахнет алкоголем. Об этом сообщается в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД "Иркутское".

- В ходе проверки документов выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а сам водитель никогда не получал водительского удостоверения. Проведённая на месте процедура медицинского освидетельствования показала, что алкоголь в организме мужчины, превышает допустимую норму содержания практически в 6 раз, - сообщили в ведомстве.

В отношении водителя было составлено 4 административных протокола, в том числе за вождение в нетрезвом виде. Мотоцикл находится на специализированной стоянке.

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