Проблемы мусорной реформы в Иркутской области обсудили депутаты ЗС

Проблемы мусорной реформы обсудили депутаты ЗС на выездном семинаре в поселке Усть-Ордынском.

На выездном семинаре для муниципалитетов, который состоялся 18 мая в поселке Усть-Ордынском, депутаты Законодательного Собрания обсудили проблемы мусорной реформы. До сих пор остаются нерешенными вопросы по созданию и содержанию контейнерных площадок в населенных пункта. Также жители жалуются на некорректную информацию в платежках. Нет решения и по строительству мусороперерабатывающего завода.

- Депутаты постоянно поднимают тему системы обращения с твердыми коммунальными отходами, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Муниципалитеты, особенно в сельской местности, до сих сталкиваются с проблемами.

В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова пояснила, что сейчас корректируется схема обращения с ТКО – в документ вносятся сведения о том, где находятся стихийные свалки и контейнерные площадки. Данные нужны, в том числе, чтобы муниципалитеты получали субсидии на создание контейнерных площадок и ликвидацию свалок. Так, в 2020 году, например, Эхирит-Булагатский район получил около 100 млн рублей субсидий на создание площадок. За два года их было обустроено 1257, закуплено более 2,5 тысяч контейнеров. Однако еще нужно поставить более 4 тысяч емкостей для сбора мусора. А на ликвидацию свалок Усть-Ордынскому Бурятскому округу с 2018 по 2020 год было выделено более 154 млн рублей. В округе остаются еще 64 свалки с объемом мусора более 1 млн кубометров. И около 10 свалок убрать невозможно, их необходимо рекультивировать. На это нужны средства из федерального бюджета. Чтобы подать заявку на субсидию опять же следует оценить каждую свалку – определить границы, размеры и состав отходов. Что касается мусороперерабатывающего завода, то пока нет ясности, когда он может появиться. Примерная стоимость завода может составить 6,5 млрд рублей. Представители муниципалитетов обратили внимание, что решением проблем могут стать временные места для сбора мусора. Александр Ведерников считает, что вопрос о временных площадках должен быть проработан с прокуратурой, и, если есть возможность их создать, ее надо использовать. Еще ряд частных вопросов, которые задавали участники семинара, спикер поручил решить в рабочем порядке.