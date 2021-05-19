Погода в Иркутске: 19 мая синоптики предупреждают о дождях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 19 мая, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, ожидается с переменной облачностью. Временами будут идти небольшие дожди.

- Днем воздух в областном центре прогреется до +13…+15 градусов, - отмечают метеорологи. – Ветер в городе дует переменный со скоростью 5 м/с.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление в столице Приангарья сегодня составляет 716 миллиметров ртутного столба, что для весны в нашем регионе – норма.

Что касается прогноза погоды в Иркутской области: дожди 19 мая прольются в Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском районах, в горах Восточного Саяна. Местами жители смогут наблюдать и ливни, и грозы, а в северных районах и вовсе снег. Ветер с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут +10…+15, если небо затянет облаками - выше +2…+7 синоптики не обещают.

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