Движение транспорта на улице Польских Повстанцев ограничили в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В областном центре ограничили движение транспорта на улице Польских Повстанцев. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- Движение ограничено по правой стороне проезжей части в районе дома № 1 в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, - уточняют специалисты. – Приносим извинения за неудобства.
Ограничения действуют от улицы Декабрьских Событий до улицы Сухэ-Батора. Управиться с ремонтными работами обещают к 26 мая. В этот день в 17.00 проезд должен быть восстановлен.
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