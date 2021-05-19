Движение транспорта на улице Польских Повстанцев ограничили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре ограничили движение транспорта на улице Польских Повстанцев. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Движение ограничено по правой стороне проезжей части в районе дома № 1 в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, - уточняют специалисты. – Приносим извинения за неудобства.

Ограничения действуют от улицы Декабрьских Событий до улицы Сухэ-Батора. Управиться с ремонтными работами обещают к 26 мая. В этот день в 17.00 проезд должен быть восстановлен.

Читайте также:

В Иркутске скрывшегося с места ДТП водителя «БМВ Х6» лишат прав на год. Иномарку «Ситроен С-Crosser» от удара отбросило на ограждение (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08