Расписание поездов Иркутск-Северобайкальск, Забайкальск-Иркутск изменится с 20 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание движения ряда пассажирских поездов на ВСЖД изменится с 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Так поезд № 72 следующий от станции Иркутск-Пассажирский до Северобайкальска 22, 28 и 30 мая на участке Ручей – Лена отклонится от расписания на +21 или минус 23 минуты.

- Также пассажирский поезд № 321 Забайкальск – Иркутск 20 – 23 мая, 3 – 6, 10 – 13 июня 2021 года изменит расписание, - отмечают специалисты. - Разница с действующим расписанием составит от + 13 минут до + 2 часов 1 минуты.

В списке вагонов изменивших расписание есть и поезда из Владивостока, Самары, Читы, Москвы и Адлера. Полный список можете найти здесь.

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