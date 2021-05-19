Еще 114 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 19 мая возросло до 68 625. За сутки было выявлено еще 114 заболевших COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье.

- За время пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели уже 66 586 гостей и жителей региона, за минувшие сутки отрицательные результаты тестов на COVID-19 пришли 133 из них, - отмечают специалисты. - На сегодняшний день в ковидных госпиталях медики лечат 1135 пациентов.

К несчастью, летальные исходы течения болезни до сих пор продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 7 человек от коронавируса. Всего COVID-19 стал причиной кончины 2496 зараженных, еще 275 инфицированных болели также и другими заболеваниями, которые привели к гибели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08