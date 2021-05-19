Отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска 19 мая из-за аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Свердловской районе Иркутска в 10.37 произошло аварийно отключение электричества. Об этом сообщают Иркутская электросетевая компания.

- Под отключение попали дома в районе улиц Академика Курчатова, Леси Украинки, несколько домов в микрорайоне Университетский и в проезде Юрия Тена, - констатируют специалисты.

Бригада уже выехала на место. Им предстоит определить и устранить причины отключения электроэнергии в данном районе. Приблизительно время возобновления подачи электричества по указанным адресам – 13.00 по местному времени.

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