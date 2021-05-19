Отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска 19 мая из-за аварии
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Свердловской районе Иркутска в 10.37 произошло аварийно отключение электричества. Об этом сообщают Иркутская электросетевая компания.
- Под отключение попали дома в районе улиц Академика Курчатова, Леси Украинки, несколько домов в микрорайоне Университетский и в проезде Юрия Тена, - констатируют специалисты.
Бригада уже выехала на место. Им предстоит определить и устранить причины отключения электроэнергии в данном районе. Приблизительно время возобновления подачи электричества по указанным адресам – 13.00 по местному времени.
Читайте также:
Синоптики предупредили о заморозках в Иркутской области. Отрицательные температурные показатели ожидаются с 19 по 21 мая (подробности)
Известный советский фильм «Вдовы» покажут в Доме кино Иркутска. В рамках программы «Кино на все времена» горожане бесплатно смогут посмотреть картину на большом экране (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08