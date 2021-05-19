Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области стала Татьяна Афанасьева

Законодательное Собрание утвердило назначение Татьяны Афанасьевой Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

Татьяна Афанасьева стала детским омбудсменом в Иркутской области. Ее кандидатуру внес в областной парламент губернатор региона. Парламентарии утвердили назначение на сессии Законодательного Собрания Приангарья 19 мая.

Ранее, с 2012 по настоящее время, Татьяна Афанасьева занимала должность руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в регионе. До этого работала на различных должностях в минсоцразвития. Ее кандидатура также была утверждена детским омбудсменом России.

Перед сессией ЗС Татьяна Афанасьева предварительно встречалась со всеми фракциями Законодательного Собрания, а также присутствовала на коллегии областного парламента. Депутаты задавали ей интересующие их вопросы. Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении единогласно рекомендовал Законодательному Собранию утвердить кандидатуру.

По результатам тайного голосования депутатов Татьяна Афанасьева получила большинство голосов. Новый Уполномоченный принесла присягу. Председатель ЗС Александр Ведерников поздравил Татьяну Афанасьеву с назначением на ответственную должность и пожелал ей успехов в работе на благо детей и семей с детьми.