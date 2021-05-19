Новый блок начальной школы №14 построят до конца года. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Скоро самые маленькие ученики школы №14 в Иркутске смогут заниматься в новом блоке. Здание, рассчитанное на 500 мест, достроят в конце ноября этого года.

- Наряду с классами там будут размещены спортивный зал, столовая, медицинский кабинет и другие необходимые помещения, - подчеркнул на выездном совещании мэр города Руслан Болотов. - Блок разгрузит имеющееся здание. Планируем, что учебный процесс здесь начнется уже в январе следующего года.

Важно, что благодаря такому расширению школа сможет работать, как образовательный комплекс. В его состав также войдет детсад №54. Кроме обычных уроков, там будут проводиться занятия для дополнительного образования. Какие - станет известно позже. Летом на стройке встретятся представители власти, педагоги и родители учеников, чтобы обсудить все перспективы.

Ну а сейчас работы кипят. Руководитель подрядной организации Александр Сафронов заверил, что все необходимые договоры подписаны, а стройматериалы завозят вовремя и в нужных количествах. В день на возведение блока выходит до 150 человек.

Уже заложен фундамент цокольных этажей всех четырех блоков, бетонируются вторые и третьи этажи. Планируется, что к середине лета смонтируют каркас. А когда здание будет готово, его фасад украсят рисунками в военно-патриотической тематике, поскольку школа славится воспитанием в этом направлении.

Кроме того, в ближайшее время в областном центре планируют строить и расширять другие образовательные учреждения.

- В Иркутске около 23 тысяч школьников учатся во вторую смену, которую мы должны ликвидировать в соответствии с майскими указами Президента страны, - отметил мэр города. - В этом году мы приступаем к строительству школы на улице Багратиона, отдельных блоков школ №75 и №57. Это позволит постепенно переходить на одну смену.