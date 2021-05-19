Создатели Лунтика и Барбоскиных отсудили у иркутской кондитерской 150 тысяч рублей Фото: Андрей КОПАЛОВ

Создатели Лунтика и Барбоскиных – знаменитых героев российских мультфильмов – отсудили у одной из кондитерских фабрик в Иркутске 150 тысяч рублей. Об этом рассказали КП-Иркутск в Иркутском арбитражном суде.

- Причиной иска стало нарушение исключительного права на товарный знак, - отметили в суде. – Исковые требования были удовлетворены.

Право на товарные знаки в виде изображений персонажей анимационного фильма «Барбоскины» и анимационного мультипликационного сериала «Лунтик и его друзья» принадлежит ООО «Студии анимационного кино «Мельница». Она и получила компенсацию в размере 150 000 рублей.

Отмечается, что кондитерская фабрика изготавливала торты с изображениями Лунтика, Божьей коровки Милы, гусениц Вупсеня и Пупсеня, а также Лизы, Розы, Гены и Малыша Барбоскиных.

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