Река Бирюса может выйти из берегов в районе поселка Шиткино в Тайшетском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

19 и 20 мая прогнозируется повышение уровня воды в реке Бирюса до 550-590 см при критической отметке 570 см. Возможен выход воды и подтопление пониженных участков местности. Река протекает в районе села Шиткино Тайшетского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Специалистами дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС прогноз доведён до администрации муниципального образования. В готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением населенного пункта, приведены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в ведомстве.

Сегодня ситуация находится на контроле сотрудников МЧС. Также работает круглосуточный телефон доверия.

На других реках Иркутской области уровень воды не достигает критических отметок.

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