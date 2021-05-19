Движение по улице 2-ая Железнодорожная ограничат в Иркутске с 19 по 25 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! С 10:00 19 мая по 20:00 25 мая в Иркутске будет ограничено движение транспорта по правой полосе дороги по улице 2-ая Железнодорожная в районе первого дома по улице Боткина. Это связано с проведением вскрытия, диагностики и ремонта тепловых сетей на этом участке улицы. Об этом сообщает Оператор теплосети Иркутска в официальном аккаунте.

- Движение автотранспорта будет закрыто по правой полосе проезжей части улицы 2-ая Железнодорожная – в направлении движения от улицы Боткина до улицы Маяковского, - сообщили в ведомстве.

Ограничение будет действовать в течение 6 дней, после чего 25 мая движение транспорта по улице 2-ая Железнодорожная будет восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска 19 мая из-за аварии. Специалисты уже ищут неисправности. (подробности)

Движение транспорта на улице Польских Повстанцев ограничили в Иркутске. Там проводят ремонт тепловой сети. (подробности)