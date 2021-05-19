Единый закон о бесплатном школьном питании приняли в Иркутской области

Единый закон о бесплатном школьном питании принят в окончательном виде.

В Иркутской области принят закон, который регулирует организацию бесплатного школьного питания. Законопроект во втором и окончательном чтении рассмотрен на сессии Законодательного Собрания 19 мая.

- В регионе действует несколько законов и постановлений правительства области, регулирующих вопросы бесплатного школьного питания. Новое решение призвано объединить все нормы в одном законе, - прокомментировала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Документ разрабатывался более полугода, прошли обсуждения в областном парламенте, с профессиональным и родительским сообществами. Новый законопроект делает процедуру организации бесплатного питания школьников понятнее и проще для применения.

Закон о бесплатном школьном питании в Иркутской области вступит в силу 1 сентября 2021 года.

Уточним, что право на бесплатное питание имеют дети-инвалиды, с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малоимущих семей и т.д.