По факту снижения уровня воды в Иркутском водохранилище проведут проверку. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку по факту снижения уровня воды в Иркутском водохранилище. На ситуацию обратили внимание местные жители несколько в местных интернет-пабликах. Об этом сообщает пресс - служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры в официальном аккаунте.

- Вчера в прокуратуре было проведено расширенное совещание с участием всех уполномоченных контролирующих ведомств, научных работников, а также представителей гидрогенерации, - сообщают в ведомстве,- По предварительным оценкам специалистов ситуация некритическая, обусловлена различными факторами, в том числе погодными, а также замедленным притоком воды в водохранилище.

Как отметили в Байкальской прокуратуре, уровень воды в иркутском водохранилище достиг самой низкой отметки за последние пять лет. Однако в истории есть факты того, что уровень воды в разные годы опускался еще ниже и нынешняя ситуация не несет в себе угрозы.

Вместе с тем, прокуратура проведет проверку, чтобы убедиться, что уровень воды в водохранилище снизился не из-за человеческого фактора. В том числе, специалистами будет проконтролировано соблюдение нормативов при сбросе воды с ГЭС.

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