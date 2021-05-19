Вора мобильного телефона и 10 тысяч рублей разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция областного центра разыскивает подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В декабре 2020 года около бара на улице Ржанова в Иркутске злоумышленник похитил у потерпевшего телефон и 10 тысяч рублей. Вскоре он был установлен сотрудниками уголовного розыска, сообщили в ведомстве.

В отношении 22–летнего иркутянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 (кража). Молодой человек находился под подпиской о невыезде, но скрылся от правоохранительных органов.

Полиция просит граждан сообщать всю известную информацию о личности и местонахождении подозреваемого. Кроме того, сыщики призывают иркутянина самостоятельно обратиться в полицию для дачи показаний.

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